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بعد قرارها ضد نتنياهو.. مستشار ترامب يهاجم الجنائية الدولية ويتعهد بالرد في يناير المقبل

04:37 م الخميس 21 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

علق مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب للأمن القومي، دونالد ترامب، على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالقول، إن الولايات المتحدة سترد على قرار المحكمة في يناير المقبل.

وهاجم مستشار ترامب للأمن القومي، الجنائية الدولية، بالقول إنها فقدت مصداقيتها، مشيرًا إلى أن الرد عليها سيكون "قويا" للرد على تحيزها المعادي للسامية، بحسب تعبيره.

وقال مستشار ترامب، إن "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين" بحسب زعمه.

و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

نتنياهو الرئيس الأمريكي ترامب
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