وسط تهديد بهجوم روسي محتمل.. إغلاق سفارات غربية في كييف

كييف - (أ ب)

قالت السفارة الأمريكية وغيرها من السفارات الغربية في العاصمة الأوكرانية كييف إن أبوابها سوف تظل مغلقة اليوم الأربعاء، لدواع أمنية، فيما قال الوفد الأمريكي إنه تلقى تحذيرا من احتمالية وقوع هجوم جوي روسي كبير على كييف.

وتأتي الخطوة الاحترازية بعد يوم من تعهد المسؤولين الروس برد على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب أهداف على التراب الروسي بصواريخ أمريكية الصنع وهي خطوة أغضبت الكرملين.

وقالت السفارة الأمريكية إن الغلق والتحذير من هجوم جاء في سياق هجمات روسية جارية بصواريخ ومسيرات على كييف وتوقعت عودة سريعة للعمليات المنتظمة.

كما أغلقت السفارتان الإيطالية واليونانية أبوابهما أمام الجمهور اليوم، ولكن الحكومة البريطانية قالت إن سفارتها مازالت مفتوحة.

وأخذت الحرب التي وصلت ليومها الألف أمس الثلاثاء، بعدا دوليا متناميا بوصول جنود كوريين شماليين لمساعدة روسيا في أرض المعركة، وهو تطور قال المسؤولون الأمريكيون إنه أدى إلى التغير في سياسة بايدن.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس عقيدة نووية منقحة تقضي بأن أي هجوم تقليدي على روسيا من قبل أي دولة، بمشاركة دولة نووية، يعتبر هجوما مشتركا على بلاده.