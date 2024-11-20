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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و985 فلسطينيًا

02:23 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

قصف غزة

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و985 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 104 ألفًا و92 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية مجزرتين وصل منها للمستشفيات 13 شهيدا و84 مصابا.

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