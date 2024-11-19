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الأنصاري: تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف

02:22 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية

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القاهرة- مصراوي

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مؤكدًا أن الدوحة "لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية".


وأضاف الأنصاري، أن قادة فريق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا، ويتنقلون بين عواصم مختلفة.


وأشار المتحدث إلى أن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.


وقال الأنصاري إن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف.


وأكد أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأشار إلى استكمال الجسر الجوي القطري إلى لبنان بإجمالي مساعدات بـ 320 طنا.

ماجد الأنصاري الوساطة القطرية حركة حماس
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