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للمرة الثالثة منذ أمس.. إسرائيل تقصف وسط العاصمة بيروت

07:28 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

للمرة الثالثة منذ أمس، استهدفت إسرائيل قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

حيث شنت، مساء اليوم الاثنين، غارة على منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، وفق مراسلة "العربية/الحدث".

استشهد عشرة أشخاص وأصيب 45 آخرون في الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا، الأحد، قلب بيروت، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة، الاثنين، نعى حزب الله أربعة منهم، وقال إنهم من العاملين في مكتبه الإعلامي.

ومن بين هؤلاء مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف الذي أعلن الحزب، الأحد، اغتياله في غارة، استهدفت مركز حزب البعث في منطقة رأس النبع في بيروت.

ونعى حزب الله، الإثنين، كذلك أربعة من العاملين في مكتب العلاقات الإعلامية، قال إنهم اغتيلوا إلى جانب عفيف.

وأورد الحزب في بيان: "تنعى العلاقات الإعلامية في (حزب الله) أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء" قضوا "إلى جانب قائدهم وحبيبهم محمّد عفيف، مضيفاً أنهم حملوا أرواحهم على أكفهم بكل شجاعة ليكونوا جنوداً في الميدان الإعلامي.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر، 2023، استشهد 3481 شخصاً على الأقلّ في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

قصف بيروت قصف لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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