الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران لتزويدها روسيا بالصواريخ

بروكسل- (د ب أ)

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب تزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

ولم يعد من الممكن لشركات الاتحاد الأوروبي بعد الآن، التعامل مع الموانئ الخاضعة للعقوبات، كما لا يمكن للسفن التابعة لشركات الشحن المستهدفة أن ترسو في موانئ الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم تجميد أي أصول محتفظ بها داخل التكتل.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ميناءين إيرانيين واقعين على بحر قزوين، وهما أمير آباد وأنزلي، بالإضافة إلى شركة شحن إيرانية وثلاث شركات شحن روسية.