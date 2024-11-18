إيران: لن نأخذ الإذن من أحد للدفاع عن أمننا ومصالحنا

(مصراوي)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لا تؤمن بضرورة وقف إطلاق النار والحرب في قطاع غزة ولبنان.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تأخذ الإذن من أي طرف في الدفاع عن أمنها ومصالحها، متوعدة بالرد على الهجوم الصاروخي ضدها بشكل صارم.

وتابعت الخارجية الإيرانية، أن الدول الملتزمة بالأمن الإقليمي ستواصل جهود وقف الحرب بعيدا عن رغبة إسرائيل وبعض داعميها.

وصرحت الخارجية الإيرانية، أن طهران ستتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتحدد سياساتها بناء على الإجراءات التي يتخذونها بشكل عملي.