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البث العبرية: منع رفع العلم الفلسطيني على مؤسسات ممولة من إسرائيل

06:54 م الأحد 17 نوفمبر 2024

العلم الفلسطيني

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وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية التصديق على مشروع قانون يمنع رفع أعلام السلطة الفلسطينية في المؤسسات التي تتلقى تمويلاً حكومياً.

كانت قناة "كان" الإسرائيلية قالت إن استطلاعا جديدا للرأي باسم "منتدى زوجات جنود الاحتياط" كشف أن 98% من عائلات جنود الاحتياط بالجيش أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتج عن الخدمة الطويلة لأفراد عائلاتهم من الجنود في الجيش.

كان جيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك شمال قطاع غزة.

العلم الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الإسرائيلية
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