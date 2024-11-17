الهند: لا تقدم في مؤتمر كوب 29 في أمور مهمة للدول النامية

باكو- (د ب أ)

أعربت الهند عن إحباطها من الدول المتقدمة بسبب عدم مناقشتها بشكل جدي، كيفية دعم العمل بشأن المناخ، في الدول النامية، قائلة إنه من المستحيل معالجة تغير المناخ ، بدون مساعدة مالية وتكنولوجية.

وذكرت الهند، في بيان لها في الجلسة العامة الختامية لاجتماع الهيئات الفرعية لبرنامج العمل لمواجهة تغير المناخ أن الدول المتقدمة، التي ساهمت بشكل تاريخي ، بأكبر قدر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولديها المزيد من الموارد والقدرة على العمل لتغير المناخ، تأخرت مرارا في اتخاذ إجراء بشأن المناخ وغيرت أهدافها باستمرار، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء.

وقال نائب كبير المفاوضين الهندي، نيليش ساه "لم نشهد أي تقدم في أمور مهمة للدول النامية، (خلال الأسبوع الماضي). إن الجزء الخاص بنا في العالم يواجه بعضا من أسوأ تداعيات التغير المناخي".