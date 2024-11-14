الاحتلال: لن نسمح بتجدد قوة حزب الله ولا نهدف لتدميره
09:04 م الخميس 14 نوفمبر 2024
وكالات
نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن وزير الخارجية جدعون ساعر قوله، إن إسرائيل لن تسمح بتجدد قوة حزب الله.
وأضاف وزير خارجية الاحتلال أن هدف إسرائيل نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومنع تعزيز قوته.
وتابع "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر في لبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله"، قائلا إنه إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق يعيد السكان ويلبي شروط إسرائيل، فذلك من مصلحتها.
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