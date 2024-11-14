فيديو| انفجارات تهز الداخل الإسرائيلي

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو، تداولتها وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، آثار انفجارات في أحد مواقع البناء في الداخل الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، باعتراض صواريخ في حيفا شمالي إسرائيل، كما أشارت إلى أن هناك تقديرات بإطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا واعترض معظمها.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان.