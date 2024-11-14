إعلان

فيديو| طائرة ركاب مدنية تنجو بأعجوبة من غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت

02:38 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الغارات الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يُظهر غارة إسرائيلية استهدفت مسجدا بالقرب من مطار بيروت، تزامنا مع إقلاع إحدى الطائرات.

وبحسب معلومات، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى بمنطقة "الشويفات – العمروسية"، التي حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت باكر من اليوم بقصفها.

طائرة ركاب مدنية غارة إسرائيلية مطار بيروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و736 فلسطينيًا

إعلان

إعلان

حصلنا على تعويض.. محامي ضحية إمام عاشور يكشف كواليس جلسة الصلح
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري