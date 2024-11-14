فيديو| طائرة ركاب مدنية تنجو بأعجوبة من غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يُظهر غارة إسرائيلية استهدفت مسجدا بالقرب من مطار بيروت، تزامنا مع إقلاع إحدى الطائرات.

وبحسب معلومات، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى بمنطقة "الشويفات – العمروسية"، التي حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت باكر من اليوم بقصفها.