فيديو| طائرة ركاب مدنية تنجو بأعجوبة من غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت
02:38 م الخميس 14 نوفمبر 2024
وكالات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يُظهر غارة إسرائيلية استهدفت مسجدا بالقرب من مطار بيروت، تزامنا مع إقلاع إحدى الطائرات.
Surreal. Beirut Airport.#OnlyInLebanon pic.twitter.com/0b1nPdy7v7— Sara Assaf (@SaraAssaf) November 14, 2024
وبحسب معلومات، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى بمنطقة "الشويفات – العمروسية"، التي حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت باكر من اليوم بقصفها.
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