مراقبون: روسيا تواصل تقدمها في شرق أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

كشف مدونون في الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تقدمت إلى أراض جديدة في شرق أوكرانيا.

وتردد أن القوات الروسية واصلت تحقيق مكاسب إقليمية بالقرب من بلدة كوراخوف الصغيرة في منطقة دونيتسك المهددة بالحصار والتي تعرضت لتدمير شديد.

كما تقدمت القوات الروسية في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه جرى صد الهجوم إلى حد كبير.

وعلى مدار الصراع المستمر منذ فترة طويلة، سيطرت روسيا على أربعة أقاليم بشرق أوكرانيا وضمتها إليها بشكل غير قانوني.

وتعتبر كوبيانسك نفسها تقاطع سكة حديد مهم استراتيجيا على نهر أوسكيل، وجرى تحرير المنطقة في خريف 2022، خلال هجوم مضاد أوكراني.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الدفاع الجوي الأوكراني عن 59 هجوما بطائرات مسيرة بعد منتصف الليل من منطقة كورسك الحدودية الروسية، وجرى إسقاط 21 مسيرة منها في مناطق سومي وخاركيف وبولتافا وكييف.

واختفت نحو 38 مسيرة من على الرادار مجددا، ويرجع ذلك في الأغلب لاستخدام الإجراءات الإلكترونية المضادة.