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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا مع بطريرك الكنيسة المارونية

05:27 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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(مصراوي)

تواصل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث أكد دعم مصر الكامل للبنان في الظروف الحالية.

وقال عبد العاطي، إن زيارته تأتي في إطار الدعم المصري للبنان على المستويين الرسمي والشعبي وجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، مؤكدًا حرص الجانب المصري على سيادة لبنان ووحدته، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية.

كما استعرض وزير الخارجية كافة الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر تعول على الدور الروحي لغبطة البطريرك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بطريرك الكنيسة المارونية لبنان العدوان الإسرائيلي على لبنان
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