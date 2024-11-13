وزير الخارجية الأمريكي يطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات لغزة

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ترغب في دخول الشاحنات التجارية التي تحمل البضائع لقطاع غزة وليس فقط شاحنات المساعدات.

وحمل وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل مسؤولية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا إن "الأشهر الماضية كانت مروعة لسكان قطاع غزة".

ووصف بلينكن، الوضع في قطاع غزة، بـ "الصعب للغاية"، مضيفًا أن الطريق لمعالجة احتياجات الناس في غزة بأفضل طريقة هي إنهاء الحرب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على عمل واشنطن من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، متهمًا حركة حماس بأنها لا ترغب في ذلك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن "حركة حماس لم ترفض فقط إطلاق سراح الأسرى بل رفضت عرضا للخروج الآمن من قطاع غزة".