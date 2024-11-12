بعد دعمه السخي لترامب.. ماسك يجني 70 مليار دولار في أسبوع

واشنطن – (أ ش أ)

قفزت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنحو 70 مليار دولار منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي.

ووفق شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، فإن معظم المكاسب في ثروة ماسك تأتي من حيازته في شركة (تسلا)، وجاءت تلك المكاسب خلال أربع جلسات فقط، إذ ارتفع سهم الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية 39% لتتجاوز القيمة السوقية للشركة حاجز تريليون دولار.

ووصلت ثروة ماسك عند مستويات 320 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بنحو 90 مليار دولار من ثروة مؤسس أوراكل لاري إليسون، الذي يحل في المركز الثاني، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية.

وقدم رئيس شركة (تسلا) دعما للولايات المتأرجحة، كما استخدم منصة (إكس) لتقديم دعم متكرر لترامب على مدار حملته الانتخابية.