ولي العهد السعودي يؤكد على رفض الاعتداءات على فلسطين ولبنان وإيران

(مصراوي)

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، في كلمته الافتتاحية لدى انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن المملكة العربية السعودية ترفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية.

وأضاف بن سلمان، أن القمة تنعقد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وهو ما ترفضه الرياض بشكل قاطع.

وشدد بن سلمان، على أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة، مشيرا لإطلاق المملكة مبادرة عالمية تدعم حل الدولتين.

وتابع بن سلمان، أن قيام دولة فلسطينية بات ضرورة، مضيفا أن الملكة تحشد دعم مزيد من الدول لصالح حل الدولتين.

وطالب ولي العهد السعودي، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للحرب

وأكد ولي العهد السعودي، على رفض المملكة لإعاقة عمل الوكالات الإنسانية في قطاع غزة.

على جانب آخر، شدد ولي العهد السعودي، على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في لبنان، مؤكدًا أن الرياض ترفض أي انتهاك لسيادة لبنان وتهديد أمنه.

كما شدد بن سلمان، على رفض الرياض للهجمات على الأراضي الإيرانية.