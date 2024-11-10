الشرطة الهولندية تعتقل مؤيدين لفلسطين تحدوا حظر الاحتجاجات في أمستردام

أمستردام - (د ب أ)

قالت الشرطة في أمستردام إنها ألقت القبض على العشرات من الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في انتهاك لحظر الاحتجاجات مؤقتا في المدينة.

وقال المسؤولون إن مئات من الشرطة كانوا في الخدمة وأجبَروا المتظاهرين على مغادرة ساحة دام المركزية في العاصمة الهولندية إلى الشوارع المحيطة.

وكان عدة عشرات من الأشخاص قد تجمعوا في ساحة دام حاملين الأعلام الفلسطينية رغم حظر الاحتجاجات، وكانت المدينة قد أصدرت في وقت سابق حظرا على المظاهرات ردا على أعمال العنف الواسعة التي اندلعت بسبب وجود مشجعي كرة القدم الإسرائيليين مساء الخميس.

وذكرت الشرطة أن مشجعي كرة القدم الإسرائيليين ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين من الهولنديين قد اندلعت بينهم اشتباكات في أمستردام قبل وبعد مباراة كرة القدم يوم الخميس بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وقالت السلطات في أمستردام إن الاستفزازات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين لا تبرر استهدافهم.