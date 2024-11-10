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الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ترامب يفوز بولاية أريزونا

06:31 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

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وكالات

فاز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، بولاية أريزونا في إطار الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الأسبوع، حسبما توقعت شبكات إعلام أميركية، ليكمل اكتساح الجمهوريين لكل الولايات السبع المتأرجحة، بحسب العربية.

وبعد 4 أيام من فرز الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل إسباني، توقعت شبكة "سي إن إن" CNN و"إن بي سي" NBC حصول ترامب على 11 صوتا انتخابيا.

ويتكون المجمع الانتخابي حاليًا من 538 مندوبا، وليفوز المرشح الرئاسي، لا بد من حصوله على أغلبية بـ270 صوتا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

وقد حصل دونالد ترامب على 312 صوتًا مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وعدد المندوبين عن كل ولاية هو نفس عدد ممثليها في الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ.

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