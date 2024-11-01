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وصفها بالخطيرة.. البيت الأبيض يدين تعليقات ترامب على ليز تشيني

10:35 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

أدان البيت الأبيض اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب ضد عضو مجلس النواب الأمريكية السابق ليز تشيني، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة" و"خطيرة".

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن على علم بهذه التصريحات.وقالت جان بيير في تصريح لها على متن طائرة الرئاسة: "هذا غير مقبول.

وتابعت سكرتيرة البيت الأبيض: "من الخطر التحدث عن العنف السياسي أو رفع وتيرة العنف السياسي. ما نقوم به، وسنواصل القيام به، هو إدانة ذلك. لا يوجد مكان في أي مجتمع لأي نوع من العنف، وخاصة العنف السياسي، وهذا وقت يجب فيه الابتعاد عن استخدام لغة تحريضية".

وأضافت: "يجب أن نركز بشكل خاص على توحيد البلاد، وهذا ما يسعى الرئيس بايدن لتحقيقه وما سيواصل العمل عليه".

وكان ترامب قد وصف ليز تشيني، أحد أبرز منتقديه، بـ"صقر حرب" ودعا إلى "إطلاق النار عليها" خلال حملته الانتخابية في أريزونا مساء الخميس.

وردت تشيني قائلة: "هذه هي الطريقة التي يدمر بها الديكتاتوريين الدول الحرة"، مما أثار ردود فعل قوية بشأن خطورة التصريحات وإثارتها للمخاوف من التحريض على العنف السياسي.

لرئيس السابق دونالد ترامب تعليقات ترامب على ليز تشيني البيت الأبيض يدين تعليقات ترامب
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