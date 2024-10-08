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نتنياهو: إيران هي من احتلت لبنان وليست إسرائيل

08:29 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الدولة التي احتلت لبنان إيران وليست إسرائيل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال اغتال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وخليفته المحتمل هاشم صفي الدين.

وأشار نتنياهو، إلى أن حزب الله صار الآن أضعف مما كان عليه منذ سنوات طويلة.

بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه على الرغم من إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تؤكد ذلك.

وتردد اسم هاشم صفي الدين المولود عام 1964 مؤخرا كخليفة محتمل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر الماضي.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان إيران إسرائيل جيش الاحتلال حزب الله حسن نصر الله هاشم صفي الدين
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