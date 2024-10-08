نتنياهو يطالب جالانت بتأجيل رحلته إلى الولايات المتحدة

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير دفاعه يوآف جالانت تأجيل رحلته إلى الولايات المتحدة.

بدورها، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو سيجري مساء اليوم مشاورات أمنية ستبحث الأوضاع العسكرية في غزة ولبنان، بالإضافة إلى الرد الإسرائيلي على إيران.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إنه على الرغم من إعلان نتنياهو اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تؤكد ذلك.

وتردد اسم هاشم صفي الدين المولود عام 1964 مؤخرا كخليفة محتمل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر الماضي.