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إيران تحذر إسرائيل من الرد على الهجوم الصاروخي

03:17 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

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طهران- (د ب أ)

حذرت الحكومة الإيرانية إسرائيل من شن هجوم مضاد للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم الاثنين إن إيران لن تتوقف عن الدفاع عن حقها في الدفاع عن النفس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق منذ نحو أسبوع نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردا على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكانت إسرائيل قد حذرت من أنها سترد على هذا الهجوم.

وأضافت مهاجراني أن الحكومة تأمل في أنه قد تم ردع إسرائيل بصورة كافية.

الحكومة الإيرانية إسرائيل فاطمة مهاجراني الحرس الثوري الإيراني
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