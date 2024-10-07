وكالة فارس: إسماعيل قاآني بصحة جيدة ويواصل عمله

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، قوله إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بصحة جيدة ويواصل عمله.

وصدرت عدد من التقارير تفيد بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني في بيروت أثناء الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت الجمعة الماضية.

وخلال تلك المدة لم تصدر إيران أي إعلان رسمي بشأن وضع قاآني الذي زار بيروت الأسبوع الماضي للقاء عدد من كبار المسؤولين في حزب الله.