حزب الله: واشنطن وحلفاؤها شركاء للاحتلال في عدوانه

وكالات

قال حزب الله اللبناني، إن الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها شركاء للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وجرائمه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأشاد حزب الله اللبناني في بيان له تزامنًا مع ذكرى طوفان الأقصى، اليوم الإثنين، بقوة وشجاعة المجاهدين في جبهات الإسناد وبقرار إيران دك كيان الاحتلال بالصواريخ.

وأوضح حزب الله قائلًا، "قرارنا فتح جبهة إسناد للشعب الفلسطيني هو قرار للدفاع عن لبنان ودفعنا فيه أثمانا باهظة".

وأعرب الحزب عن ثقته بقدرة المقاومة على صد العدوان الإسرائيلي وبقدرة الشعب المقاوم على الصبر والصمود حتى زوال هذه الغمة.