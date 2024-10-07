إعلان

BBC

حزب الله: واشنطن وحلفاؤها شركاء للاحتلال في عدوانه

10:16 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قال حزب الله اللبناني، إن الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها شركاء للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وجرائمه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأشاد حزب الله اللبناني في بيان له تزامنًا مع ذكرى طوفان الأقصى، اليوم الإثنين، بقوة وشجاعة المجاهدين في جبهات الإسناد وبقرار إيران دك كيان الاحتلال بالصواريخ.

وأوضح حزب الله قائلًا، "قرارنا فتح جبهة إسناد للشعب الفلسطيني هو قرار للدفاع عن لبنان ودفعنا فيه أثمانا باهظة".

وأعرب الحزب عن ثقته بقدرة المقاومة على صد العدوان الإسرائيلي وبقدرة الشعب المقاوم على الصبر والصمود حتى زوال هذه الغمة.

حزب الله اللبناني الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي على لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قائد بالحرس الثوري: جاهزون للرد على الأعداء

إعلان

إعلان

قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى