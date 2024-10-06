جالانت يطالب أعداء إسرائيل بأخذ العظة من قطاع غزة وبيروت

(وكالات)

ٌقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الهجمات الإيرانية لم تمس قدرات سلاح الجو الإسرائيلي ولم تلحق أضرارا بأي طائرة.

جاءت كلمة جالانت، من قاعدة نيفاتيم الجوية، والتي قال فيها إنه "من يعتقد أن محاولة استهداف إسرائيل ستردعها عن العمل عليه فعليه النظر إلى غزة وبيروت".

يأتي ذلك في خضم استعداد إسرائيل لشن هجمات موسعة على إيران للرد على عملية "الوعد الصادق 2" التي شنتها إيران الثلاثاء الماضي على إسرائيل للرد على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.