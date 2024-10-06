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BBC

جالانت يطالب أعداء إسرائيل بأخذ العظة من قطاع غزة وبيروت

02:27 م الأحد 06 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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(وكالات)

ٌقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الهجمات الإيرانية لم تمس قدرات سلاح الجو الإسرائيلي ولم تلحق أضرارا بأي طائرة.

جاءت كلمة جالانت، من قاعدة نيفاتيم الجوية، والتي قال فيها إنه "من يعتقد أن محاولة استهداف إسرائيل ستردعها عن العمل عليه فعليه النظر إلى غزة وبيروت".

يأتي ذلك في خضم استعداد إسرائيل لشن هجمات موسعة على إيران للرد على عملية "الوعد الصادق 2" التي شنتها إيران الثلاثاء الماضي على إسرائيل للرد على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سلاح الجو الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة بيروت
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