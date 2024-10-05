خامنئي: يجب علينا السعي نحو الاستقلال وتحقيق العزة في جميع البلدان الإسلاميّة

وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إنه "يجب علينا السعي نحو الاستقلال وتحقيق العزة في جميع البلدان والشعوب الإسلاميّة".

ونوّه خامنئي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الحرب النفسية في مكان والضغوط الاقتصادية في آخر والقنابل في مكان ثالث لكن غرفة القيادة واحدة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال سيواجه كل التهديدات الإيرانية، مضيفا "من حقنا الدفاع عن أنفسنا بعد أن هاجمتنا إيران".

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع مذبحة أكبر من السابع من أكتوبر عبر سلسلة عمليات وضربات نفذها، مؤكدا أن كل الهجمات من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق تقف خلفها إيران وسيضع الجيش حدا لذلك.

ونوّه نتنياهو، إلى أنه وعد بتغيير موازين القوى في الجبهة الشمالية وهذا ما يفعله الجيش الآن، موضحا أن "تعرضنا لأكبر هجوم في التاريخ ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك ولهذا سنرد".

وشدد نتنياهو على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الإيرانية وهذا ما ستفعله، مشيرا إلى أن إيران تقف خلف كل الهجمات على إسرائيل وهاجمتها مرتين بمئات الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن حكومته لن تقبل هذه الهجمات