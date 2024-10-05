إسرائيل تصدر أوامر إخلاء مناطق جديدة في غزة

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة، طالت مناطق واسعة في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

#عاجل إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات التالية: 660, 664-666, 2210, 2220, 2221, 2314-2316, 2322

⭕️تواصل حماس والمنظمات الارهابية أنشطتها الإرهابية داخل منطقتكم وبناء على ذلك سيعمل جيش الدفاع بقوة شديدة ضد هذه العناصر.

⭕️من أجل سلامتكم اخلوا هذه المناطق فورًا نحو المنطقة… pic.twitter.com/7fWHrBLcRo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 5, 2024

وألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات تحذيرية للسكان المتواجدين في 9 مناطق في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، تطالبهم بالإخلاء الفوري، والتوجه إلى ما يُسمى بـ"المنطقة الإنسانية".

هذا وقد زعمت إذاعة جيش الاحتلال أن طلب الإخلاء هدفه منع عودة سكان شمال القطاع ومنع أي هجمات يتم التخطيط لها في ذكرى 7 أكتوبر.

يشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت في بيان، مساء الجمعة، استشهاد القيادي بالحركة زاهي ياسر عوفي في غارة إسرائيلية على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى جانب 7 أشخاص آخرين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل عوفي، المسؤول عن حماس في طولكرم، في هجوم يوم الخميس.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، قال في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن "جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد الشبكة التابعة لحماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك".