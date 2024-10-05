البيت الأبيض: إسرائيل لا تزال تبحث طريقة الرد على هجوم إيران

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل لم تتخذ بعد قراراً بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف البيت الأبيض: "نحن نجري محادثات مستمرة مع الإسرائيليين حول الخطوة التالية، وقد أوضحنا أن هناك عواقب وعقوبات محتملة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ستكون يوماً مؤلماً.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجداً في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولاً.