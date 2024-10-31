مقتل إسرائيلي و4 أجانب بقصف صاروخي من لبنان

رام الله - (أ ش أ)

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص، بينهم مُزارع إسرائيلي، في هجوم صاروخي لحزب الله أصاب حقلاً زراعياً بالقرب من بلدة المطلة على الحدود مع لبنان.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن أربعة من القتلى، عمال أجانب.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة كرميئيل، 6 منها سقطت في مناطق غير مأهولة، واعترضت الدفاعات الجوية باقي الصواريخ.