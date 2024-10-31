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بعد اشتباكات بينهما.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين من الحريديم (فيديو)

03:03 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الشرطة الاسرائيلية

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وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت اثنين من اليهود المتشددين "الحريديم"، خلال مظاهرات ضد تجنيدهم في القدس وتل أبيب.

واندلعت اشتباكات بين اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية، أمام مقر التجنيد في "تل هشومير" في "تل أبيب" رفضاً لتجنيدهم الإجباري.

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