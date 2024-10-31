بعد اشتباكات بينهما.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين من الحريديم (فيديو)
03:03 م الخميس 31 أكتوبر 2024
وكالات
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت اثنين من اليهود المتشددين "الحريديم"، خلال مظاهرات ضد تجنيدهم في القدس وتل أبيب.
واندلعت اشتباكات بين اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية، أمام مقر التجنيد في "تل هشومير" في "تل أبيب" رفضاً لتجنيدهم الإجباري.
#شاهد | مستوطنون حريديم يتظاهرون أمام مقر التجنيد في "تل هشومير" رفضًا لتجنيدهم الإجباري ويقولون: "نموت ولا نتجند" pic.twitter.com/ZlYIYbeOl7— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024
الشرطة الإسرائيلية اعتقال اثنين من اليهود المتشددين اليهود المتشددين الحريديم مظاهرات من الحريديم ضد تجنيدهم الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين من الحريديم
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