اليونيفيل: تعرضنا لأكثر من 50 استهدافا خلال أكتوبر الجاري

بيروت- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي أن القوة الدولية تعرضت لأكثر من 50 استهدافا في أكتوبر الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس عن تيننتي قوله، إن القوة الدولية "استهدفت أكثر من 50 مرة خلال الشهر الجاري، مرة من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب الليطاني وسبعة منها متعمدة من قبل إسرائيل".

وكشفت الوكالة عن تدمير مبنى اتحاد بلديات إقليم التفاح في غارة على جباع ليلا، مشيرة إلى أن "الطيران الحربي المعادي أغار عند منتصف الليل، على مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح الكائن وسط ساحة بلدة جباع ودمرته".

ووفق الوكالة، "أدت الغارة التي شنها الطيران المعادي على بلدة دير الزهراني في النبطية بالجنوب منتصف الليل، إلى سقوط ثلاثة شهداء وتدمير منزل".

وحسب الوكالة، "يسود قرى القطاعين الغربي والأوسط هدوءا حذرا فيما يحلق الطيران الاستطلاعي المعادي والمسّير فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري".

وأشارت إلى أن "الاعتداءات الاسرائيلية استمرت حتى الصباح على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حيث أغار الطيران الحربي المعادي على مدخل بلدة معركة قرب مستشفى جبل عامل ما أدى الى تدمير المنزل وسقوط شهيدين و11 جريحاً".

كما أغار الطيران الحربي على بلدات: البازورية، الصوانة، مجدل سلم، وفي صور حي الزراعة وأدت الغارة إلى "استشهاد طفل وإصابة خمسة جرحى، وفي بلدة البرغلية عثرت فرق الدفاع المدني على جثة "شهيد" في المنزل الذي أغار عليه الطيران الحربي قبل أيام.

وأطلقت البوارج الاسرائيلية قبالة مدينة صور قذائف مدفعية، ما أدى إلى اشتعال النار في المكان المستهدف بسبب وجود قوارير الاوكسجين.

ويستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة وأطلقت ليلا قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.

وأشارت الوكالة إلى أن "الكيان الصهيوني الغاصب أقدم مساء على تفجير مسجد بلدة البستان الحدودية وفجر عددا من المنزل في بلدة الضهيرة".

وتقوم فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني بإزالة الأنقاض والردم من الطرق التي تعرضت للغارات الإسرائيلية في مدينة صور وفي حي الزراعة وحي مستشفى جبل عامل.





