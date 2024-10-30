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الجيش الإسرائيلي يُعلن قصف أكثر من 100 هدف لحزب الله

11:36 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو قصف أكثر من 100 موقع لحزب الله في لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تليجرام، أنه خلال اليوم الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف لحزب الله وقضى على العشرات من عناصر حزب الله، بمختلف أنحاء لبنان.

وفي الوقت نفسه، واصلت القوات البرية مداهمات محدودة ومحددة ومستهدفة ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على كميات ضخمة من الأسلحة وفككت ممرات أنفاق وقضت على مسلحين ودمرت منصات إطلاق لحزب الله، كانت مزروعة في مناطق مدنية وموجهة نحو البلدات الإسرائيلية.

ولم يتسن التحقق من بيانات الجيش الإسرائيلي من مصدر مستقل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب حزب الله إسرائيل
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