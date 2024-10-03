فيديو| سحابة سامّة وحريق وتوجيهات عاجلة.. ماذا يحدث في جورجيا الأمريكية؟

وكالات

أدّى اندلاع حريق في مصنع بولاية جورجيا الأمريكية، إلى تفاعل كيميائي أجبر نحو 17 ألف شخص على إخلاء منازلهم، بعد تصاعد موجة من الدخان محمّلة بغاز "الكلور" السام.

واندلع الحريق بمصنع "بيولاب" الكيميائي في كونيرز، التي تبعد قرابة 30 ميلا شرقي مدينة أتلانتا، يوم الأحد.

اندلع حريق في مصنع للمواد الكيميائية شرق مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، مما دفع المسؤولين إلى مطالبة السكان في المنطقة بالإخلاء.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين محليين في الإطفاء أن عطلا أصاب رشاشات الماء بالمصنع، ما أدى لاختلاط مادة كيماوية تتفاعل مع الماء لتتصاعد… pic.twitter.com/uxbuAyxIL1 — Houda (@HoudaOnX) September 30, 2024

وأصدر المسؤولون عدة أوامر للسكان، من بينها التزام المنازل وإطفاء مكيّفات الهواء وإغلاق النوافذ.

وأوضح مسؤولو المقاطعة الأمريكية، أن السحابة السامة ربما نتجت عن اختلاط الماء من مقدمة رشاش معطّل اختلط بمادة كيميائية.

وأكدت شركة المنتجات الاستهلاكية أن جميع موظفي المصنع آمنون، موضحة انه لم يتم الإبلاغ عن أيّة إصابات.