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فيديو| سحابة سامّة وحريق وتوجيهات عاجلة.. ماذا يحدث في جورجيا الأمريكية؟

04:52 م الخميس 03 أكتوبر 2024

سحابة سامّة وحريق

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وكالات

أدّى اندلاع حريق في مصنع بولاية جورجيا الأمريكية، إلى تفاعل كيميائي أجبر نحو 17 ألف شخص على إخلاء منازلهم، بعد تصاعد موجة من الدخان محمّلة بغاز "الكلور" السام.

واندلع الحريق بمصنع "بيولاب" الكيميائي في كونيرز، التي تبعد قرابة 30 ميلا شرقي مدينة أتلانتا، يوم الأحد.

وأصدر المسؤولون عدة أوامر للسكان، من بينها التزام المنازل وإطفاء مكيّفات الهواء وإغلاق النوافذ.

وأوضح مسؤولو المقاطعة الأمريكية، أن السحابة السامة ربما نتجت عن اختلاط الماء من مقدمة رشاش معطّل اختلط بمادة كيميائية.

وأكدت شركة المنتجات الاستهلاكية أن جميع موظفي المصنع آمنون، موضحة انه لم يتم الإبلاغ عن أيّة إصابات.

سحابة سامّة غاز الكلور ولاية جورجيا الأمريكية
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