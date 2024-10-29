رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقه من القرار الإسرائيلي بشأن الأونروا

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي المتعلقة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تثير قلقا بالغا.

وأكد ستارمر، أن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا قد تؤدي لتعريض الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة للخطر.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونين قد يمنعان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، من مواصلة عملها.

ويحظر القانونان عمل وكالة أونروا، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك تتويجا لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة، التي تزعم إسرائيل أنها مخترقة من جانب حماس. إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.