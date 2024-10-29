إعلان

رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقه من القرار الإسرائيلي بشأن الأونروا

08:53 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي المتعلقة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تثير قلقا بالغا.

وأكد ستارمر، أن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا قد تؤدي لتعريض الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة للخطر.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونين قد يمنعان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، من مواصلة عملها.

ويحظر القانونان عمل وكالة أونروا، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك تتويجا لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة، التي تزعم إسرائيل أنها مخترقة من جانب حماس. إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كير ستارمر بريطانيا الأونروا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جالانت: يتبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها قبل الحرب

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

"عودة اللاعبين خلال ساعات".. وزارة الرياضة تُعلن انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
* لحظة بلحظة بالفيديو.. الأهلي 2- 0 العين.. كأس إنتر كونتيننتال