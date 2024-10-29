المغرب وفرنسا يدعوان لوقف فوري لهجمات إسرائيل على لبنان وغزة

وكالات

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، في الرباط إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب والمقررة من اليوم وحتى 30 أكتوبر.

وقال بيان للديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي أشاد بالدور البناء الذي يضطلع به العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، في خدمة السلم في الشرق الأوسط ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتسيير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.

ونبه الزعيمان إلى ضرورة الإسراع لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية.

وأعد العاهل المغربي استقبالا حافلا للرئيس الفرنسي مساء الأحد، ووصف مراقبون الزيارة بالهامة خاصة وأنها تأتي بعد تحسن العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أن أيدت فرنسا في يوليو الماضي المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، واعتبرت المقترح الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.

وقال الديوان الملكي اليوم إن المباحثات تناولت مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة.