سفير تركيا بالقاهرة: توقيع 17 اتفاقية تعاون مع مصر خلال الفترة الأخيرة -(فيديو)

كتبت -داليا الظنيني:

أشاد صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، بالعلاقات الثنائية المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية شجعت المستثمرين الأتراك للقدوم إلى مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية قدمت حوافز قوية من أجل تشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار في السوق المصرية.

وأشار السفير التركي، إلى أن الدولة المصرية وفرت بنية تحتية على أعلي مستوي من أجل المستثمرين الأجانب، فضلا عن تقديم تيسيرات كبيرة من أجل جذب المستثمرين وتشجيع الأتراك على الاستثمار.

وتابع صالح موطلو شن: سيتم تبادل الخبرات بين مصر وتركيا فى المجالات المختلفة خلال الفترة المقبلة، فقد وقعنا 17 إتفاقية بين البلدين مؤخرًا، ونتعاون في المجالات الثقافية خلال الفترة المقبلة.

وأردف السفير التركي: اتفقنا على التعاون مع مصر فى مجالات التعليم المختلفة، حيث أن أعلي نسبة طلاب يتعلمون اللغة التركية فى العالم موجودة فى مصر، ووقعنا اتفاقية تعاون مشترك من أجل التعاون فى مجال التعليم العالي.



