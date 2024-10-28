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نتنياهو: إسرائيل تخوض حربًا ستغير الشرق الأوسط

06:15 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تخوض حربا لا هوادة فيها ضد أعدائها بعد تعرضها لضربة قاسية.

وأضاف نتنياهو، أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ستغير وجه الشرق الأوسط، وذلك بعد وقوفها من جديد واستعادة قوتها، محذرًا من أن سقوط إسرائيل "يعني سقوط العالم كله".

وتابع نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من اغتيال قادة المقاومة المسؤولون عن هجوم الـ7 من أكتوبر، إضافة لتدمير البنى التحتية للمقاومة.

بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط الاحتلال الإسرائيلي
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