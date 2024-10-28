العدالة في قبضة الحوثيين.. سجن والد الطفلة جنات بعد رفضه التسوية مع مغتصبها

القاهرة- مصراوي

أقدمت جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون" على سجن والد الطفلة جنات السياغي، التي تعرضت للاغتصاب في العاصمة اليمنية صنعاء، وأثارت قضيتها الرأي العام هناك.

وأفادت مصادر حقوقية يمنية، أن والد الطفلة جنات رفض الضغوط الحوثية التي هدفت لإجباره على التنازل مقابل صلح قبلي لتسوية القضية، لافتة إلى أن الجاني هو شقيق مشرف في الجماعة.

ويتمسك والد الطفلة اليمنية بموقفه واستئنافه الحكم الابتدائي الذي صدر السبت الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه قيادات حوثية لإنهاء القضية عبر تسوية مع والد الطفلة، لكن هذه الضغوط وصلت لطريق مسدود، وفق ما أوردته المصادر.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء أصدرت، السبت الماضي، حكمًا في قضية المتهم باغتصاب الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، قضى بسجن الجاني (أحمد حسن نجاد) لمدة 15عامًا وبتعويض مالي لأسرة الطفلة قدره مبلغ 6 ملايين ريال.

وقوبل الحكم باستياء شعبي واسع من قبل المواطنين وفي مقدمتهم والد الطفلة جنات، الذي دعا اليمنيين إلى التضامن معه وطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني.

وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر والد الطفلة وهو يطالب، ومعه العشرات من المواطنين في تجمع لهم أمام المحكمة الجزائية بصنعاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب الطفلة جنات، مؤكداً أن ما حكمت به المحكمة مخالف للقانون ومتهماً القضاء بالفساد.

https://x.com/AbdullahAEsmail/status/1850288899571978499

وكان أحمد حسن نجاد، في منتصف يونيو الماضي، اختطف الطفلة "جنات طاهر عبدالواحد السياغي" البالغة من العمر 9 سنوات، واغتصبها في منطقة ارتل بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وناشد والد الطفلة جنات اليمنيين، للوقوف معه والانتصار لمظلوميته إزاء قضية اغتصاب طفلته من قبل قيادي حوثي بصنعاء.

وفي فيديو متداول، يظهر والد الطفلة "طاهر عبدالواحد السياغي" يناشد اليمنيين بالوقوف معه باعتبارها قضية شرف لكل اليمنيين، ويقول: ما حصل مع طفلتي قد يحصل مع آخرين غيري.

وكشف والد الطفلة، أن قيادات ومشرفي الجماعة الحوثية في منطقته يضغطون عليه لتزويج طفلته من الجاني الحوثي "نجاد"، مناشدا الجميع بالوقوف معه والانتصار لمظلوميته ومظلومية طفلته البريئة.