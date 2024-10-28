إيران تعلن مقتل مدني في الهجوم الإسرائيلي على البلاد

وكالات

أعلنت إيران يوم الأحد، أن مدنيا قتل خلال الهجوم الإسرائيلي على البلاد، دون تقديم أي تفاصيل حول ظروف وفاته.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إلى أن الرجل القتيل كان يعيش في منطقة سكنية في جنوب غربي طهران.

ورغم عدم تقديم تفاصيل حول ما كان يفعله أو مكان مقتله، أكدت "إرنا" أنه ليس فردا في القوات المسلحة الإيرانية.

وحتى الآن، لم تكشف إيران سوى عن القليل من التفاصيل حول الضربة الإسرائيلية والأضرار التي ألحقتها.