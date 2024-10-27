نتنياهو: الهجوم على إيران كان دقيقا وقويا

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الاسرائيلي على إيران كان "دقيقا وقويا"، في وقت يدرس فيه القادة الإيرانيون القيام برد محتمل.

وأفاد نتنياهو في تصريحات له خلال مراسم تأبين أقيمت على جبل هرتزل في القدس، اليوم الأحد، لقتلى الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي، بأن الهجوم "حقق كل أهدافه".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن بلاده تخوض صراعا وجوديا ضد "محور الشر" الذي تقوده إيران، مؤكدا أن أعداء إسرائيل يجب أن يدفعوا "ثمنا باهظا جدا"، وقال إن إيران هاجمت إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية في مطلع الشهر، وأضاف أن "هذا الهجوم فشل".

وقال إن إسرائيل ردت بعد ذلك، كما تم الإعلان عنه خلال الساعات الأولى من يوم أمس السبت.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت العديد من المواقع في إيران، وقال نتنياهو: "ألحقنا أضرارا بالغة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، بالإضافة إلى قدرتها على تصنيع الصواريخ الموجهة إلينا"، ووجه الشكر للولايات المتحدة على "تنسيقها ودعمها الوثيقين".

كما خاطب نتنياهو الشعب الإيراني بصورة مباشرة، حيث قال: "معركتنا ليست معكم، ولكن مع النظام الاستبدادي الذي يضطهدكم ويهدد المنطقة بأسرها".

وعقد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا لبحث شن رد على الهجوم الإسرائيلي.

ودعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى اتباع نهج مدروس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن خامنئي قوله، اليوم الأحد، خلال فعالية في العاصمة طهران، إن "الأمر يعود للسلطات لتحديد كيفية إيصال قوة وإرادة الشعب الإيراني إلى (إسرائيل)".

وأضاف المرشد الأعلى، البالغ من العمر 85 عاما، أن "ما يجب القيام به هو ما يصب في مصلحة هذا الشعب وهذا البلد".

من ناحية أخرى، قالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء، اليوم الأحد، إن شاحنة دهست مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات شمالي تل أبيب، مما أدى إلى إصابة نحو 40 شخصا.

وأفادت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وذكرت تقارير إعلامية أن السائق تعرض لإطلاق نار من قبل المارة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، في البداية، إلى أن الشرطة افترضت أن الحادث كان هجوما، لكن الشرطة أكدت أن ملابسات الحادث مازالت قيد التحقيق.

وبعد وقت قصير من وقوع الحادث قرب تل أبيب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فلسطينيا حاول دهس جنود على حاجز عسكري في الضفة الغربية بسيارته ومهاجمتهم بسكين، وتم إطلاق النار على السائق وقتله، ولم يصب أي من الجنود.