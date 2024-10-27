إعلان

لحظة إعلان الجالية المسلمة في ولاية ميشيجان تأييد ترامب (فيديو)

03:22 م الأحد 27 أكتوبر 2024

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان تأييد الجالية المسلمة في ولاية ميشيجان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ترامب أعاد نشر الفيديو على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) معلقاً: "شرف لي، شكراً لكم"، مما يعكس ترحيبه بدعم الجالية المسلمة.

وفي تجمع انتخابي بميشيجان أمس السبت، دعا ترامب عددًا من الشخصيات المسلمة إلى المنصة، في خطوة لاستقطاب الناخبين العرب والمسلمين الذين يشعرون بالاستياء من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة. ويمثل هذا التجمع أهمية خاصة لترامب، إذ تُعد ميشيجان إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة في الانتخابات.

وفي خطابه الذي ألقاه في منطقة نوفي، بالقرب من ديترويت وعلى بُعد مسافة قصيرة من مدينة ديربورن التي أصبحت العام الماضي أول مدينة بأغلبية عربية في الولايات المتحدة، أشار ترامب إلى أن أصوات هذه الجالية قد تكون حاسمة في تغيير مسار الانتخابات.

وأضاف ترامب أنه اجتمع قبل الحدث مع عدد من القادة المسلمين، مشيراً إلى انضمام عدد من "القادة البارزين للجالية المسلمة في ميشيجان" إلى المنصة، ومن بينهم الإمام بلال الزهيري الذي وصف ترامب بـ"مرشح السلام".

ترامب دونالد ترامب ولاية ميشيجان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يُطلق 75 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تحذير رسمي للحوامل من حقن RH مغشوشة.. وهكذا يمكن اكتشافها- صور
* مقتل وإصابة 50 إسرائيليا في حادث دهس قرب الموساد.. ماذا حدث في تل أبيب؟
احجز وحدتك الآن.. بدء التقديم على شقق جنة ودار مصر وسكن مصر - روابط التقديم