لحظة إعلان الجالية المسلمة في ولاية ميشيجان تأييد ترامب (فيديو)

(وكالات)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان تأييد الجالية المسلمة في ولاية ميشيجان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ترامب أعاد نشر الفيديو على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) معلقاً: "شرف لي، شكراً لكم"، مما يعكس ترحيبه بدعم الجالية المسلمة.

وفي تجمع انتخابي بميشيجان أمس السبت، دعا ترامب عددًا من الشخصيات المسلمة إلى المنصة، في خطوة لاستقطاب الناخبين العرب والمسلمين الذين يشعرون بالاستياء من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة. ويمثل هذا التجمع أهمية خاصة لترامب، إذ تُعد ميشيجان إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة في الانتخابات.

الجالية المسلمة في ولاية ميشيغان الأمريكية تقرر تأييد ترشيح ترامب للرئاسة، وقال المتحدث خلال تجمع لترامب:



نتضامن مع ترامب لأنه وعد بالسلام وليس الحرب، وعد بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، يجب إيقاف سفك الدماء حول العالم، أعتقد أن هذا الرجل يستطيع فعل ذلك، ندعم ترامب لأنه… pic.twitter.com/BZXLrDJIBU — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 26, 2024

وفي خطابه الذي ألقاه في منطقة نوفي، بالقرب من ديترويت وعلى بُعد مسافة قصيرة من مدينة ديربورن التي أصبحت العام الماضي أول مدينة بأغلبية عربية في الولايات المتحدة، أشار ترامب إلى أن أصوات هذه الجالية قد تكون حاسمة في تغيير مسار الانتخابات.

وأضاف ترامب أنه اجتمع قبل الحدث مع عدد من القادة المسلمين، مشيراً إلى انضمام عدد من "القادة البارزين للجالية المسلمة في ميشيجان" إلى المنصة، ومن بينهم الإمام بلال الزهيري الذي وصف ترامب بـ"مرشح السلام".