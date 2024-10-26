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خبير: إيران غير قادرة على القتال بشكل مباشر

10:01 م السبت 26 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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كتب- حسن مرسي:
قال بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن وقت وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد حان، خاصة مع اغتيال دولة الاحتلال للقيادي الحمساوي يحيى السنوار الذي كان يعتبر الجناج المتشدد في الحركة.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"،المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن دولة الاحتلال ارتكتب جرائم حرب في قطاع غزة، وجلعت القطاع غير قابل للحياة، ولهذا فإن الولايات المتحدة تريد أن تتوقف دولة الاحتلال عن ضرب قطاع غزة.

ولفت إلى أن حركة حماس غير قادرة على خوض معركة قوية مع دولة الاحتلال بسبب فقدان القوة والسلاح والكثير من عناصرها خلال الفترة الحالية، خلاف أن دولة الاحتلال أصبحت تُسيطر على قطاع غزة.

وأوضح أن إيران غير قادرة على القتال بشكل مباشر، وتعتمد على الوكلاء الذين يقومون بالمهام نيابة عنها، وإذا تخلت إيران عن حماس أو حزب الله أو الحوثيين فلن تكون قادرة على التأثير في المنطقة.


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