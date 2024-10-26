تحذير من زلزال في إسرائيل.. انفجار كبير يهز جنوب لبنان (فيديو)

وكالات

أعلن المجلس الإقليمي للجولان عن تفعيل حالة التأهب للزلزال في شمال إسرائيل، عقب قصف الجيش الإسرائيلي لمجمع في جنوب لبنان يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "أصداء انفجارات سُمعت في الجزء الشمالي من البلاد خلال الدقائق الأخيرة نتيجة نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولا يوجد خطر من وقوع حادث أمني".

وبحسب مسؤولين في جيش الاحتلال، انفجر مجمع تحت الأرض لقوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله- مع 400 طن من المتفجرات.

הפיצוץ האדיר בלבנון - שהוביל להתרעה על רעידת אדמה בצפון | תיעוד pic.twitter.com/uAzG1jPmqw — החדשות - N12 (@N12News) October 26, 2024

يذكر أن جيش الاحتلال عمد إلى تفجير منازل وأحياء سكنية في بلدة عديسة الحدودية في جنوب لبنان.

واستمرت أعمال التفخيخ والتفجير حتى ساعات الصباح.

وسمعت أصداء الانفجارات والارتجاجات في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.