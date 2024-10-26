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تحذير من زلزال في إسرائيل.. انفجار كبير يهز جنوب لبنان (فيديو)

02:40 م السبت 26 أكتوبر 2024

لبنان

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وكالات

أعلن المجلس الإقليمي للجولان عن تفعيل حالة التأهب للزلزال في شمال إسرائيل، عقب قصف الجيش الإسرائيلي لمجمع في جنوب لبنان يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "أصداء انفجارات سُمعت في الجزء الشمالي من البلاد خلال الدقائق الأخيرة نتيجة نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولا يوجد خطر من وقوع حادث أمني".

وبحسب مسؤولين في جيش الاحتلال، انفجر مجمع تحت الأرض لقوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله- مع 400 طن من المتفجرات.

يذكر أن جيش الاحتلال عمد إلى تفجير منازل وأحياء سكنية في بلدة عديسة الحدودية في جنوب لبنان.

واستمرت أعمال التفخيخ والتفجير حتى ساعات الصباح.

وسمعت أصداء الانفجارات والارتجاجات في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

زلزال إسرائيل جنوب لبنان انفجار الجيش الإسرائيلي حزب الله
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