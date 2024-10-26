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موقع إيراني: لا يمكن تجاهل العدوان الإسرائيلي بغض النظر عن ضعفه

10:32 ص السبت 26 أكتوبر 2024

العدوان الإسرائيلي

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وكالات

قال موقع نور نيوز الإيراني المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني: لا يمكن تجاهل العدوان الإسرائيلي بغض النظر عن ضعفه وسعي إسرائيل لتضخيمه.

وأضاف الموقع الإيراني، أن سياسة طهران بشأن العدوان الإسرائيلي هي الرد دون تأخير أو تسرّع.
ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

العدوان الإسرائيلي إيران إسرائيل
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