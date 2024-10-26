موقع إيراني: لا يمكن تجاهل العدوان الإسرائيلي بغض النظر عن ضعفه
10:32 ص السبت 26 أكتوبر 2024
وكالات
قال موقع نور نيوز الإيراني المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني: لا يمكن تجاهل العدوان الإسرائيلي بغض النظر عن ضعفه وسعي إسرائيل لتضخيمه.
وأضاف الموقع الإيراني، أن سياسة طهران بشأن العدوان الإسرائيلي هي الرد دون تأخير أو تسرّع.
ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.
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