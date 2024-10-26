إعلان

مسؤول أمريكي يكشف: واشنطن ليست جزءًا من الهجوم الإسرائيلي على إيران

04:00 ص السبت 26 أكتوبر 2024

غارات إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.

الهجوم الإسرائيلي على إيران مسؤول أمريكي واشنطن ليست جزءًا من الهجوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خبير يكشف عن أخر تفاصيل سد النهضة.. توقف جميع التوربينات

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

جيش الاحتلال: بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني
فعاليات مهرجان الجونة السينمائي "اليوم الثاني".. تغطية خاصة
الإسكان تعلن رسميا موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5