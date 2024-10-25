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محاولة اغتيال ممثل المرشد الأعلى الإيراني (تفاصيل)

05:40 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

آية الله علي خامنئي

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وكالات

أعلنت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن ممثلاً للمرشد الإيراني علي خامنئي تعرض، الجمعة، إلى محاولة اغتيال، بينما لا تزال الدوافع مجهولة.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن رجل الدين محمد صباحي، وهو أحد ممثلي المرشد الإيراني في محافظة فارس، أصيب بطلق ناري في منطقة الرأس، بعد هجوم من شخص مجهول.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في جامعة شيراز للعلوم الطبية أن صباحي نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وخطيرة.

وقالت وكالة "إيسنا" إن صباحي يخضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة كازرون.

وحسب ما أوردته "تسنيم"، فإن صباحي تعرض لمحاولة الاغتيال بعد صلاة الجمعة في كارزون، فيما تم تحييد القاتل فوراً.

وأشارت إلى أنه لا يمت بصلة إلى ما يعرف بالمحاربين القدامى، وسط تقارير متضاربة حول هويته ودوافعه.

وقال المتحدث باسم مجلس السياسات التابع لمكتب المرشد: نطلب من الناس عدم الالتفات لأي شائعات لا أساس لها حول محاولة اغتيال صباحي.

علي خامنئي الحرس الثوري الإيراني المرشد الأعلى الإيراني محاولة اغتيال ممثل المرشد رجل الدين محمد صباحي
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