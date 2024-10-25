عائلات الأسرى تطالب بالتوصل لاتفاق

وكالات

طالبت عائلات الأسرى -عقب إعلان سفر رئيس الموساد لقطر- بأن يمنح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فريق المفاوضين كل السلطة للتوصل إلى اتفاق.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن إدارة بايدن تعمل على صياغة مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).