إعلان

عائلات الأسرى تطالب بالتوصل لاتفاق

10:06 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

مسيرة كبرى لعائلات الأسرى الإسرائيليين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

طالبت عائلات الأسرى -عقب إعلان سفر رئيس الموساد لقطر- بأن يمنح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فريق المفاوضين كل السلطة للتوصل إلى اتفاق.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن إدارة بايدن تعمل على صياغة مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسرى الإسرائيليين عائلات الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين و3 جنود بمعارك جنوب لبنان

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة