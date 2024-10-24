اندلاع حريق هائل داخل مستودع للجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية "فيديو"

وكالات

اندلع حريق كبير، اليوم الخميس، في مستودع إمدادات الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية، وهي منشأة تابعة للقوات الأمريكية في مدينة بوسان.

وأصدرت سلطات الإطفاء في بوسان "المستوى الثاني" من الاستجابة للحريق، الذي نشب في المستودع رقم 55، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

ومستودع الإمدادات رقم 55 هو منشأة عسكرية أمريكية، تقوم بتخزين المعدات العسكرية الأمريكية، التي يتم جلبها إلى ميناء بوسان.

وكان المستودع خاليا وقت اندلاع الحريق، ولم تقع إصابات.

وكان يحتوي المستودع على مواد قابلة للاحتراق، مثل مواد البناء، والبولي يوريثان، والمطاط، لكن لم تكن هناك أي إمدادات عسكرية.

🔸️نشوب حريق ضخم داخل مستودع للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية pic.twitter.com/GeicOK3xJG — AHMAD SLMAN (@ahmad__slman) October 24, 2024

وأرسلت مدينة بوسان إشعارا بالسلامة إلى سكان المنطقة، وحثتهم من خلاله على "إغلاق النوافذ، والحذر من وقوع حوادث تتعلق بالسلامة، بسبب نشأة كمية كبيرة من الدخان والغبار".

ونشر الجيش الأمريكي أيضا، 3 سيارات إطفاء، و11 فردا لإطفاء الحريق، بشكل مشترك، مع السلطات الكورية الجنوبية.

ووفقا لاتفاقية وضع القوات بين كوريا الجنوبية وأمريكا، فقد تم تقييد الكشف عن المعلومات المتعلقة بالحريق جزئيا.

وقال مسؤول في إدارة إطفاء بوسان: "لا يمكننا إجراء مقابلات أو تقديم معلومات مفصلة، لأنها منشأة أمنية عسكرية".