منظمة إغاثية ألمانية: وضع سكان غزة يشبه "أحداث نهاية الكون"

بون - (د ب أ)

قالت منظمة "فلتهونجر هيلفه" الألمانية الإغاثية لمكافحة الجوع إن وضع السكان المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر بعد أكثر من عام من الحرب، يشبه "أحداث نهاية الكون".

وأضافت المنظمة أنه رغم الجوع والحاجة الملحة لدى الناس، لا تزال المساعدات الإنسانية تصل بكميات غير كافية إلى القطاع الساحلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة، ماتياس موجه، أن "زملاءنا ذوي الخبرة لم يشهدوا مثل هذا الدمار الهائل واليأس في أي منطقة أزمات أخرى في العالم".

وكتب موجه أن الناس في القطاع يعيشون في مخيمات خيام على المساحات المحدودة بين البحر والمباني المدمرة بالكامل، بينما تحلق الطائرات بدون طيار فوق المنطقة وتقع باستمرار غارات جوية وإطلاق نار، وأردف: "الوضع أشبه بحالة نهاية الكون (أبوكاليبس)".

في الوقت نفسه، أدانت منظمة "فلتهونجر هيلفه" مجددًا " الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023"، وطالبت المنظمة بإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين فورًا.